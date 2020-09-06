Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiyi dolaştı.

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı

Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada

KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi