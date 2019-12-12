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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı...
27 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:10 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(3)
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