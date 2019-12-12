Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı...

27 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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