Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Adı, Kandil'in Çıkarı İçin Milli İradeye Pusu Kurmak Değil Mi?
1 saat önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Video gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:21 Kaynak: AA
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