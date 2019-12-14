Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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