Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok Çalışarak, Edirne ve İlçelerini Fatih Sultan Mehmet'e Layık Olanların...
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- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Edirne Mitingine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:45 Kaynak: AA
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