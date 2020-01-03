CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Camiden görüntüler

Erdoğan'ın camiden çıkışı

Erdoğan'ın Karacaahmet'ten çıkışı

Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
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