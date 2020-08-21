- Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne gitti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne gitti. Namazın ardından camiden çıkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultan'da yemcilik yapan Ramazan Akay, ahşaptan yapılan güvercini Cumhurbakşanı Erdoğan'a imzalattı. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, aracına binerek Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne hareket etti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:26

Kaynak: İHA

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