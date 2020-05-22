Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetlerinde çeşitli görevlerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Yahu sen bakansın. Başbakandan onay almadan sen o adımı atabilir misin? Kime yutturuyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair yaşanan gelişmeleri özetleyerek başlayan Erdoğan, "Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz. Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik" ifadesini kullandı.

BABACAN'A TEPKİ: KİME YUTTURUYORSUN?

Erdoğan, bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a eleştiriler yönelttiği açıklamalarına şöyle devam etti: Düşünün Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp YouTube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil. Biz şu an takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 09:46 

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? - Son Dakika

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