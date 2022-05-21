Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı Açıklaması

21.05.2022 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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