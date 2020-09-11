Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz
Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendisini hedef alan sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Belediye Başkanlığı dönemine ait bir videoyu paylaşan Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. Bizleri yemek istiyorsunuz ama biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." mesajı verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir paylaşımda bulundu. Macron'un skandal sözlerinin ardından gelen mesajda, "Biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz" mesajı verildi.
Videoda, Belediye Başkanlığı dönemine ait bir videoyu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanıyor: "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın. Biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." dedi.
MACRON NE DEMİŞTİ?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğle saatlerinde yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullanmıştı. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı
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