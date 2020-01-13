Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Çarşamba'da Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç Hocayı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Çarşamba'da Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç Hocayı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih'teki evinde ziyaret etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Kılıç, Emin Saraç, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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