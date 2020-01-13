Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Çarşamba'da Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç Hocayı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Çarşamba'da Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç Hocayı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih'teki evinde ziyaret etti.
(İHA)
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