Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret

55 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren müzeyi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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