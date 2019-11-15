Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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