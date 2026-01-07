Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye Teklifi" Yanıtı: "Öyle Bir Şey Yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye Teklifi" Yanıtı: "Öyle Bir Şey Yok"

07.01.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası"na ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası"na ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Türkiye'ye gitmesi için bir fırsat sunduğu ancak Maduro'nun bunu kabul etmediği yönündeki açıklaması sorulan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye Teklifi' Yanıtı: 'Öyle Bir Şey Yok' - Son Dakika

Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:54:43. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye Teklifi" Yanıtı: "Öyle Bir Şey Yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.