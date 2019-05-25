Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı

11 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.
Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:03 Kaynak: AA
Türkiye, Necip Fazıl Kısakürek, Güncel
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