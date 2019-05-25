Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı
11 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:03 Kaynak: AA
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