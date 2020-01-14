Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.

Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük farklar var. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık."

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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