Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.
Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük farklar var. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık."
(İHA)
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