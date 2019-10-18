Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı
47 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:55 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.
Müge Anlı'nın canlı yayında kadına "Sevgilim" demesi Twitter'da trend oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı