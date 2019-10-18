Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı

47 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Nuri Pakdil, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:55 Kaynak: AA
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