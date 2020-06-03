Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:31 Kaynak: AA
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