Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki temaslarının ardından Diyarbakır Havalimanı'na gittiği sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, kentteki temaslarının ardından Diyarbakır Havalimanı
'na gittiği sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sık sık konvoyu durdurulan Erdoğan, vatandaşlara çay hediye etti, çocuklara oyuncak dağıttı.
Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen bazı vatandaşlarla da otobüste görüştü.
Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla da öz çekim yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, daha sonra hava limanına gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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