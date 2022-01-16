Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı

16.01.2022 20:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Aydın'daki bir programda ziyarete gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve annesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencinin doğum günü olduğunu öğrenen Erdoğan, hediye olarak Trabzon hasır olarak bilinen altın bilezik hediye etti.

Tuğçe Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye alındı.

DOĞUM GÜNÜ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ALTIN BİLEZİK HEDİYE ETTİ

Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye altın bilezik hediye etti

"RÜYAMIZDA GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve Aydın'a geleceğini duyduklarında mutlu olduklarını belirten Tuğçe Öktem, kente gelmeden bir gece önce hem annesinin hem de kendisinin rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerini söyledi.

Öktem, 'Cumhurbaşkanımızı annem ile birlikte rüyamızda gördük. Sabah kalkınca da programın yapılacağı salona gittik. Görüşmek bile hayal diye düşünüyorduk. Ama Ayşe Keşir'in yardımıyla görüşmemiz sağlandı. Çok heyecanlandık. Amacımız hatıra fotoğrafı çektirmekti ama doğum günüm olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanımız bizimle daha çok ilgilendi ve altın bilezik hediye etti. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Annem ve ben hayal bile edemediğimiz Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Onu çok seviyoruz" dedi. Hediyenin ardından Tuğçe Öktem ve annesi Fatma Öktem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Aydın, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı - Son Dakika


Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak? Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?         
20:30
Tonga'daki volkanik patlama! Birçok ülkede tsunamiye de neden olan o görüntüler! Tonga'daki volkanik patlama! Birçok ülkede tsunamiye de neden olan o görüntüler!         
18:40
Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:37
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti         
16:06
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü         
15:04

Son Dakika Haberleri
20:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:20 Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü
20:19 Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
20:07 Hastanede sahte parfüm satmak istedi! Karşı çıkan iki doktoru rehin aldı!
19:35 Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu!
19:24 Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:22 "Bir fazlası kalbimizde" dediler ve maç kadrosunda Ahmet Çalık'a da yer verdiler! Galatasaray'dan vefalı hareket!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 20:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement