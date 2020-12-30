Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

30.12.2020 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları, diğer taraftan ABD'nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalar tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik aslında hiç te...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:

"Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları, diğer taraftan ABD'nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalar tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik aslında hiç te yabancı olmadığımız planların birer tezahürüdür"

"DSP olarak bu girişimlere karşı duruşumuz, kendimizi tanımladığımız milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla elbette ekonomideki, hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabul sonrasında Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nde açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilen ekonomi ve hukuk reformları ile ilgili DSP olarak düşünce ve önerilerini içeren çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Önder Aksakal, " Türkiye'de siyaset kurumu yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır. Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları, diğer taraftan ABD'nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalar tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik aslında hiç te yabancı olmadığımız planların birer tezahürüdür. DSP olarak bu girişimlere karşı duruşumuz, kendimizi tanımladığımız milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla elbette ekonomideki, hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın yeniden şekillendirildiği bu süreçte oyun dışı kalmaması gerektiğini belirten Aksakal, "Ekonomik olarak yeniden kendi kendine yeten ülkeler ligine katılabilmemizin öncelikli gereğinin çokça üretim, hakça paylaşım ilkesinden geçtiğini, bunun da ancak karma ekonomi sisteminin uygulanması, Devlet Planlama Teşkilatının ve tabii ki 5 yıllık kalkınma planlarının yeniden aktif hale getirilmesiyle gerçekleşebileceğini, tarımsal üretimin teşviki ve üretim dışı bırakılan 13,5 milyon hektar tarım arazisinin yeniden sisteme dahil edilmesini, Büyükşehir Yasasının değiştirilerek köylerin asli sahiplerine, yani köylülere geri verilmesinin zorunluluğunu dile getirdim. Konumu ve özellikleri itibariyle 365 gün turizm potansiyeline sahip bir ülke olarak ekonominin büyütülmesine en önemli katkıyı bu alanda sağlayabileceğimiz gerçeğini vurguladım. Hukuk yapımızda başta kuvvetler ayrılığı prensibinin güvence altına alınması olmak üzere, YSK kararlarının denetimi konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun üst mekanizma olarak belirlenmesinin, hakimlik mesleğinin oluşmasında yeni kriterler ortaya konulmasının, hakim yardımcılığı müessesesi ile adli kolluk yapısının oluşturulmasının, tutukluluk sürelerinin makul düzeyde sonuçlanması hususunda yasal bir statüye kavuşturulmasının önemini dile getirdik" şeklinde konuştu.

2017 yılında yapılan referandum ile uygulamaya geçen cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile sağlanan yönetimde istikrar yanında Secim Kanununda yapılacak değişikliklerle baraj uygulamasının kaldırılarak temsilde adaletin sağlanması görüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını belirten Aksakal, asgari ücret kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 825 lira tutarında artırılması konusunda bir gerçekleşme sağlanması halinde bizim önerimiz olan bir kereye mahsus seyyanen bin 500 lira ödeme yapılması olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Aksakal, Türkiye, Hukuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti - Son Dakika


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