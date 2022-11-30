Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'nin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. İl merkezi ve ilçelerde ağır hasar alan binaların ekipler tarafından yıkımı devam ederken, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce ile ilgili son gelişmeyi duyurdu.

"TELAFİ ÇALIŞMALARIMIZI DAHA HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasında, "Geçen hafta 5,9 şiddetinde bir depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz" dedi.

"369 KONUT ACİL YIKIK VE AĞIR HASARLI"

Bölgedeki hasar tespitleri konusunda geçtiğimiz gün açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, şu ana kadar 23 bin 916 binanın tarandığını belirterek şunları söyledi: "66 bin 726 bağımsız bölüm, 56 bin 266 konut. Bağımsız derken burada depolar da ahırlar da var. 56 bin 266 konut tarandı ve 4 bin 990 ticarethane, 596 ahır. Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar. 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta hasarlı yok. Ağır hasarlı ve acil yıkık binalar bugünden itibaren yıkılmaya başlandı. Az hasarlı ise 2 bin 548 bina var, toplamda 9 bin 446 konut var, şu ana kadar yapılan 56 bin 266 taramada."

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Bu tanım 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor. Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor. Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.



