Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'nin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'nin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu

30.11.2022 13:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'nin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. İl merkezi ve ilçelerde ağır hasar alan binaların ekipler tarafından yıkımı devam ederken, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce ile ilgili son gelişmeyi duyurdu.

"TELAFİ ÇALIŞMALARIMIZI DAHA HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasında, "Geçen hafta 5,9 şiddetinde bir depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz" dedi.

"369 KONUT ACİL YIKIK VE AĞIR HASARLI"

Bölgedeki hasar tespitleri konusunda geçtiğimiz gün açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, şu ana kadar 23 bin 916 binanın tarandığını belirterek şunları söyledi: "66 bin 726 bağımsız bölüm, 56 bin 266 konut. Bağımsız derken burada depolar da ahırlar da var. 56 bin 266 konut tarandı ve 4 bin 990 ticarethane, 596 ahır. Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar. 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta hasarlı yok. Ağır hasarlı ve acil yıkık binalar bugünden itibaren yıkılmaya başlandı. Az hasarlı ise 2 bin 548 bina var, toplamda 9 bin 446 konut var, şu ana kadar yapılan 56 bin 266 taramada."

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Bu tanım 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor. Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor. Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.


YORUMLAR (1)
  • Murat Adıyaman: Deprem olur koşar sel olur koşar yangın olur koşar çıg düşer koşar birgün yoruldum tatil yapacam demez içerde ve dışarda terörla mücadele eder her hafta ürettigi yeni bi silah sistemini dener her dogan çoçuga dogum parası süt parası çocuk parası verir ölenede ölüm parası verir hastaya yaşlıya özürlüye para verir bakanada bakım parası verir senin hakkın ödenmez tayp abi iyiki senin tarafındayım. Cevap Yaz 17 30 Yayından Kaldır
500
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı basın mensuplarıyla buluştu AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı basın mensuplarıyla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'nin 'afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi
15:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor
15:40 Şarkıcı Hakan Peker'den "yok artık" dedirtecek itiraf: İlişkimde kıskanç biriyim, takip eder ajan gönderirim
15:31 Şarkıcı Sıla babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazedeki tabut detayı dikkat çekti
14:58 Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı
15:01 Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter
14:56 Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak
14:41 Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni yılda kurs ücretlerine yüzde 70'e yakın zam geliyor
14:02 Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 16:13:06. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'nin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement