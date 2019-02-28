Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler için düzenlenen mitinge katılmak üzere Erzurum'a geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler için düzenlenen mitinge katılmak üzere Erzurum'a geldi.
Saat 13.15'te Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, havalimanında Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan, geçiş güzergahında konvoyunu durduran gençlerle, fotoğraf çektirdi. Bir süre burada, kar yağışı altında öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.
- Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:09 Kaynak: DHA
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