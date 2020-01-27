Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Erdoğan'ın Barrow tarafından karşılanması

-Resmi tören

-Erdoğan'ın Borrow'la ve çevredekilerle sohbeti

-Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Adama Barrow, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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