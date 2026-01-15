Devrek Bastonu: Asaletin Simgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Devrek Bastonu: Asaletin Simgesi

Devrek Bastonu: Asaletin Simgesi
15.01.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınarlara hediye etmesiyle gündeme gelen dünyaca ünlü Devrek bastonu, hem asaletin simgesi hem de sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınarlara hediye etmesiyle gündeme gelen dünyaca ünlü Devrek bastonu, hem asaletin simgesi hem de sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Kızılcık ağacından kadın ustaların elinde hayat bulan bastonlar, dünyanın dört bir yanına devlet hediyesi olarak gönderiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısı öncesinde Düzce'den gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın ile görüşerek baston hediye etmesi, gözleri Zonguldak'ın coğrafi işaretli ürünü Devrek bastonuna çevirdi.

Asaletin simgesi olarak kabul edilen ve Osmanlı'dan günümüze uzanan bu kültür, Devrek'teki ustaların el emeği göz nuruyla yaşatılmaya çalışılıyor.

Hem ev hanımı hem baston ustası

Devrek'te yaşayan Fatma Ayvacı, bir yandan evinin işlerini yürütürken diğer yandan atölyede kızılcık ağacına şekil veriyor. 2003 yılından bu yana eşine yardım ederken mesleği öğrenen ve ustalaşan Ayvacı, kadın elinin değdiği bastonların inceliklerini anlattı.

Bastonun en önemli özelliğinin ham maddesi olduğunu belirten Ayvacı, "Bastonumuz kızılcık ağacından yapılıyor. Eskiden dedelerimiz de yekpare dediğimiz kendinden saplı bastonları bu ağaçtan yapardı. Kızılcık ağacı dışında yapılanlar çok sağlıklı olmuyor. Çünkü kızılcık esnektir, lifli bir yapısı vardır ve kolay kolay kırılmaz" dedi.

Yılan ve kartal figürleriyle işleniyor

Kızılcık dallarının atölyede uzun işlemlerden geçtiğini ifade eden Ayvacı, makineden geçirilen ağaçların daha sonra el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüğünü söyledi. Ayvacı, bastonların üzerine yılan, kartal ve çeşitli geleneksel motiflerin büyük bir sabırla işlendiğini vurguladı.

Ustaları sektörün yaşatılmasını istiyor

Mesleğin geleceğinden endişe duyduğunu ve destek beklediklerini dile getiren Fatma Ayvacı, şunları söyledi:

"Ben hem ev hanımlığı yapıyorum hem eşime yardım ediyorum. Kendi çapımda usta oldum. Ancak bu sanatın daha fazla ön plana çıkması için yetkililerden destek bekliyoruz. Açıkçası oğlum var ama onun bu işi yapmasını istemiyorum. Çünkü Devrek bastonu hak ettiği değeri görmüyor ve sektör ileriye gitmiyor. Oysa bu bastonlar Cumhurbaşkanımız aracılığıyla dünyanın birçok ülkesindeki devlet adamlarına hediye olarak gönderiliyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Yerel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek Bastonu: Asaletin Simgesi - Son Dakika

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:48:54. #7.11#
SON DAKİKA: Devrek Bastonu: Asaletin Simgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.