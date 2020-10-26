Başkan Büyükkılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fransız markalarına boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek, Kayserili hemşehrilerine "Fransız mallarını satın almayın" çağrısında bulundu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıldığını belirtti.

Fransa'nın bu tutumuna sesiz kalınamayacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin Fransa'da kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bununla da kalmayan Fransızlar, 'Türk markalı ürünler almayın' çağrısı yapıyor. Bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısını destekliyor ve Kayserili hemşehrilerimize buradan Fransız markalara iltifat etmeyin satın almayın diyorum."