Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Vefat Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Vefat Etti

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Vefat Etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.

Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:27 Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Türkiye, Ali Mutlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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