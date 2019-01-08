Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Vefat Etti
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın dayısı Ali Mutlu
, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.
Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize
'nin Güneysu
İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez
Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:27 Kaynak: AA
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