Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Son Güncelleme: 07.10.2023 00:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına ise Yusuf Kıraç atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

İşte diğer atamalalar:

  • Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir oldu.
  • Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç atandı.
  • KOSGEB Başkanlığı'na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. - Son Dakika
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