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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift serbest bırakıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift serbest bırakıldı

18.11.2021 09:32

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift ve bir Türk şüpheli, serbest bırakıldı.

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift ve bir Türk şüpheli, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 11 Kasım günü Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrailli Natalia O. ve Mody O. adlı evli çift, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti. Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan iki şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü. Olayın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrailli çift ile Türk vatandaşı İ.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz 12 Kasım tarihinde tutuklanan İsrailli çift ile Türk vatandaşı olan şüpheli serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift serbest bırakıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi, İstanbul, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift serbest bırakıldı - Son Dakika
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