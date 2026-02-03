Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma ve enerji alanlarında yeni işbirlikleri bekleniyor - Son Dakika
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma ve enerji alanlarında yeni işbirlikleri bekleniyor

03.02.2026 11:22
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ı ziyareti sırasında pek çok konunun ele alınacağını belirterek, "Büyük ihtimalle savunma sanayisi ve enerji alanlarında ortaklıklar, daha geniş kapsamlı projeler...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ı ziyareti sırasında pek çok konunun ele alınacağını belirterek, "Büyük ihtimalle savunma sanayisi ve enerji alanlarında ortaklıklar, daha geniş kapsamlı projeler de gündeme gelecek." dedi.

Mustafa Denizer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk iş insanları heyetiyle yarın Mısır'a bir ziyaret gerçekleştireceğini anımsatarak ziyarette önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda 9-10 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Denizer, daha önceki resmi görüşmelerde bu rakamın 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ve sürecin olumlu şekilde ilerlediğini anlattı.

Denizer, özellikle Türk mallarına yönelik ilgi ve kalite algısının Mısır'da oldukça güçlü olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle yeni gelen birçok yatırım hem Mısır'ın iç pazarına hem de ihracata yönelik yapılıyor ve yatırımlar halen devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde yıllık yaklaşık 500 milyon dolar tutarında, farklı sektörlere yayılan yeni yatırımlar öngörülüyor. Bu yatırımlarda tekstil ve konfeksiyon başı çekerken perakende, cam eşya, porselen ve çorap alanında yeni yatırımlar görüşülüyor. Turizmle ilgili de yeni yatırımlar gündemde. Dolayısıyla her yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım hedefi bulunuyor. Bugün yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde olan toplam Türk yatırımlarının, üç yıl içinde 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor."

"İki ülke arasında yerel para birimleriyle ticaret yapılabilmeli"

Mustafa Denizer, ticaret hacminin artması için bazı önerilerinin bulunduğuna işaret ederek, bunlardan ilkinin iki ülke arasında yerel para birimleriyle ticaret yapılabilmesi olduğunu söyledi.

Bunun oldukça önemli bir adım olduğunu vurgulayan Denizer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk mallarının Mısır pazarına girişini kolaylaştıracak. Türk ürünlerinin Mısır'a girişini hızlandıracak bazı teknik ve idari düzenlemelerle ilgili de değerlendirmelerimiz mevcut. 2007 yılında Mısır'a ilk giren Türk yatırımcıların yaptığı yatırımlar bugün en büyük üretim ve ihracat hacmini oluşturan yatırımlar konumunda. Bu yatırımların finansmanı büyük ölçüde yerel bankalar ve finans kuruluşları tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'den doğrudan çıkan bir sermaye söz konusu değil. Bu da son derece önemli bir husus."

Denizer, bu yatırımların başarısının yeni gelecek şirketler için güçlü bir örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Özellikle Türkiye'de artan maliyetler ve iş gücüyle ilgili zorluklar nedeniyle, bu başarılı örnekler yeni yatırımcıları Mısır'a yönlendiriyor. Elbette Mısır'ın yanında başka ülkelere de gidilebilir ancak Mısır'daki başarılı örnekler diğer Türk şirketlerini de buraya yönlendirmiş durumda." diye konuştu.

"Daha geniş kapsamlı projeler de gündeme gelecek"

DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ı ziyareti sırasında pek çok konunun ele alınacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle savunma sanayisi ve enerji alanlarında ortaklıklar, daha geniş kapsamlı projeler de gündeme gelecek. Ancak zaten Mısır'daki Türk yatırımlarının başarısı, her iki ülke tarafından da takdir ediliyor. Önerilerimiz arasında, Mısır'ın Türkiye'deki Eximbank benzeri modelleri örnek alarak belirli sektörlere finansman desteği sağlaması da yer alıyor. Yerel para birimiyle ticaret modeli bunun önemli bir parçası. Bunun yanında, yatırım ortamı halihazırda olumlu."

Denizer, Mısır'da başarılı olacak yatırımların sıfırdan, yeşil alan (greenfield) projeler şeklinde, geleceği öngören ve daha geniş kapsamlı planlamalarla yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni gelen şirketlerin finansmanlarını öncelikle kendi imkanlarıyla sağlamasının beklendiğini dile getiren Denizer, belirli bir bilanço büyüklüğüne ve faaliyet süresine ulaşıldıktan sonra yerel bankaların da devreye girerek destek verdiğini aktardı.

Denizer, "Ayrıca bir Türk bankasının Mısır'da faaliyet göstermesi yönünde bir beklenti var ve bununla ilgili altyapı çalışmaları da sürüyor. Ana başlıklar ve temel konular genel olarak bunlardan ibaret." dedi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma ve enerji alanlarında yeni işbirlikleri bekleniyor
