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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

15.10.2021 08:03

Erdoğan'ın "Son saldırılar bardağı taşırdı" diyerek Suriye'ye askeri operasyon sinyali vermesinin ardından cephe hattındaki hareketlilik arttı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Ahmed'in El Bab'ın batısındaki cephe hatlarında denetlemelerde bulunması, operasyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'de askeri operasyon sinyali veren Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

OPERASYON İHTİMALİ KUVVETLENDİ

Bu gelişmelerin ardından cephe hattında yaşanan hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Adnan Ahmed, El Bab batısındaki cephe hatlarında denetlemelerde bulundu. Denetlemelerle ilgili fotoğraflar servis edildi. Bu durum, askeri operasyon ihtimalinin iyice kuvvetlenmesi olarak değerlendirildi.

Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

YENİ BİR GÜVENLİK KUŞAĞI OLUŞTURULACAK

Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgeleri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi - Son Dakika
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