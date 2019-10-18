Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı El Sani görüşmesi sona erdi
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı El Sani görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı El Sani görüşmesi sona erdi

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı El Sani görüşmesi sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul 17.15'de başladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme 18.40'ta sona erdi. - İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
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