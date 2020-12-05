Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.

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