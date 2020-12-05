Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Turgut Kıran'ın yakınları katıldı. Sosyal mesafe kuraları kapsamında kılınan cenaze namazı sonrası Turgut Kıran'ın naaşı Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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