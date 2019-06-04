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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler ile bayramlaştı

40 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştıCumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler ile bayramlaştı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Erdoğan ile liderlerin, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:40 Kaynak: DHA
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