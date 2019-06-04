Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler ile bayramlaştı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştıCumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah...
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:40 Kaynak: DHA
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