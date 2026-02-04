Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır\'a Gitti
04.02.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Mısır'a ulaştı. Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanlar da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mısır ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

Kaynak: DHA

Kahire Uluslararası Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Emine Erdoğan, Diplomasi, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti - Son Dakika

İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
Adım adım 1. Lig Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:46
Askere giderken bile eşine yazdırdı 25 yılda ne olduysa bu defterde
Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:31
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
14:05
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:34:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.