Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanını resmi tören ile karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanını resmi tören ile karşıladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanını resmi tören ile karşıladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi tören ile karşıladı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Konuk Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlamasından sonra iki lider gazetecilere poz verdi. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından liderler başbaşa görüşmeye geçti.


Erdoğan ve Dodon, başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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