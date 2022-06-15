Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

15.06.2022 12:55

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir üzerinde çalıştıkları ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen kanun teklifini, gelecek günlerde TBMM'nin takdirine sunacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir üzerinde çalıştıkları ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen kanun teklifini, gelecek günlerde TBMM'nin takdirine sunacaklarını bildirdi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletvekillerine, TBMM'nin komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde başarılar diledi.

AK Parti'nin Adana'da gerçekleştirdiği Gençlik Şöleni'ndeki coşkunun, partisinin gençlerle arasındaki güçlü köprüyü görmelerine imkan sağladığını dile getiren Erdoğan, tüm gençlere bir müjde vermek istediğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, yaklaşık iki hafta önce Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki İstanbul'un Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşla bir araya geldiklerini anlatarak, "Dünyanın göz bebeği bu şehre olan sevgimizi, fethin manasının idrakiyle bir kez daha tüm milletimizle paylaştık. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu yaptığı eserlerle ispatlamış bir kadroyuz. Bu anlayışla tüm dikkatimizi ve enerjimizi bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Figüranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2022 tatbikatı vesilesiyle gittiği İzmir'de hem Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajlarını muhataplarına tüm açıklığıyla ilettiğini hem de İzmir teşkilatlarıyla bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Biliyorsunuz film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Ama sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez. Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da budur. Biz, bölgemizde ve dünyada, küresel siyasi, ekonomik, askeri bir güç olarak varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Ama onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figüranlıktan öteye geçemeyeceklerdir. Sağ olsun İzmir teşkilatımız da İl Danışma toplantımızdaki coşkusuyla bu mesajlarımıza çok güzel destek oldu."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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