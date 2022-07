Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamunun her alanında gerçekleştirdiğimiz, yakın tarihimizin en büyük tasfiyesi ve hukuk önünde halen süren hesaplaşma bir anlamda ülkemizin önündeki mayınları, taşları, dikenleri de temizlemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, kurmaylık eğitimini iki aşamalı hale getirerek, aday subay ve taktik akademik eğitim tabanını genişlettiklerini söyledi.

İyi eğitimli, nitelikli, milletine ve devletine sadakatle bağlı, maneviyatı güçlü, disiplinli bir personel yapısı ve Allah'ın izniyle ordunun karada, denizde ve havada üstesinden gelemeyeceği hiçbir tehdit olmadığını ifade eden Erdoğan, son 6 yılda harekat alanlarında gösterdiği "dosta güven, düşmana korku veren" başarılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın sayılı ordularının başında geldiğini aktardı.

Erdoğan, geçen günlerde Kara Kuvvetlerinin 2231. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşayan bir ülkeye ve millete yakışanın da bu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Esasen Türkiye'nin askeri personel yetiştirme sistemini çok daha uzun bir süre önce değiştirmesi, yenilemesi gerekiyordu. Ancak tıpkı diğer milli savunma hamlelerimizin önünün sinsice kesilmesi gibi bu reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Hatta Milli Savunma Üniversitemizi kurarak yeni eğitim öğretim sistemine geçmemizin ardından da bu sabotaj girişimleri devam etmiş, sistemi çökertmek için her türlü gayret gösterilmiştir. Her yeni sistem gibi bunun da elbette eksikleri, geliştirilmesi gereken tarafları olabilir. Önemli olan hüsnüniyetle ve yapıcı bir yaklaşımla bu tekliflerin ortaya konmasıdır. Sistemi tamamen çökertip eskisinin de gerisine düşürme gayretlerini bu kapsamda görmüyor ve nazarıdikkate almıyoruz."

" TSK'yı dünyanın bir numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacağız"

Türkiye'nin ihtiyacının geriye değil, ileriye doğru adımlar atmak olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ne diyor Yunus Emre? 'Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası.' Evet, biz de Pir'in izinden giderek diyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerini tüm unsurlarıyla birlikte eğitimi, donatımı, teknolojisi, tecrübesiyle dünyanın bir numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacağız, sürekli daha ileriye doğru adımlar atacağız." diye konuştu.

"Hatırlarsanız 1800'yü yıllar boyunca dört bir yandan parça parça kopartılan vatan topraklarını 1900'lerle birlikte tamamen zapt etmek isteyen müstevlilere Çanakkale'de unutamayacakları bir ders vermiştik" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu paylaşmaya çalışanları da Milli Mücadele ile topraklarımızdan kovup, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak binlerce yıllık tarihimize yeni bir sayfa açmıştık. Cumhuriyet tarihi boyunca da istiklal ve istikbal mücadelemiz kesintisiz devam etti. Asırlık kayıpların tüm insani ve ekonomik yükünü omuzlayan, harap ve bitap vaziyetteki Anadolu'yu yeni bir atılımın kaynağı haline getirmeye çalışan milletimiz bir yandan da tarihini, medeniyetini ve değerlerini korumanın mücadelesini veriyordu."

Küresel siyasi ve ekonomik düzenin kurucularının Türkiye'yi bu sistemin dışında tutmak için her yolu denediklerini ve her yöntemi kullandıklarını aktaran Erdoğan, şunları aktardı:

"Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma vasiyeti maalesef hakkıyla yerine getirilemedi. Milletimizin desteğiyle başlatılan her demokrasi ve kalkınma hamlemizin önü bir şekilde kesildi. Tek parti faşizmiyle darbelerle vesayetle siyasi güvensizlikle ekonomik istikrarsızlıkla toplumsal çatışma çıkarma gayretleriyle terör örgütleriyle velhasıl akla gelen gelmeyen tüm yol ve yöntemlerle bizim başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar, çok uğraştılar."

"Terörle mücadelemizi inşallah sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz"

Bu tablodan mazisi nice şanla, şerefle, zaferle dolu ordunun da nasibini aldığına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aslına bakılırsa Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun gerçek durumunu görme imkanını bulamamıştır. İşte kısa bir süre önce bir Efes Tatbikatı gerçekleştirdik. Bu Efes Tatbikatı'na dünyadan 39 ülke, başta Amerika olmak üzere katıldılar. Başarılı bir Efes Tatbikatı ile dünyada hamdolsun gayet güzel bir ders verdik. Bu şunu gösteriyor: Türkiye evet, küllerinden kalkan bir millet olarak yeniden her an, her yerde, her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da, Karabağ'da gösterdik. Bunu Libya'da gösterdik. Bundan sonra nerede, nasıl olursa olsun yine göstermeye hazırız. Kıbrıs Harekatı sırasında ve sonrasında maruz kaldığımız ambargolar ile yaşadığımız akıntılar ve sıkıntılar bizi bu acı gerçeklerle gerçekleştirmiştir. Bu tarihten sonra hakikat fark edilmiş olsa da gereken altyapıların kurulması ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi çeşitli bahanelerle hep engellenmiştir. İşte şu anda dün biten NATO görüşmelerinde de herkesin aynen ifade ettikleri gibi Türkiye terörle mücadelede, teröre karşı vermiş olduğu mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Biz bu terörle mücadelemizi inşallah sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz."

Geniş bir alanda yürütülen terörle mücadele operasyonlarının dahi ihtiyaç olan dönüşümün tam manasıyla hayata geçirilebilmesine yetmediğini dile getiren Erdoğan, hükümete geldiklerinde önce gerçek fotoğrafı görebilmek için epeyce bir uğraşmak mecburiyetinde kaldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü hala etkisini sürdüren bürokratik vesayetin önümüze çektiği perdeleri aralamak ve gerisindeki tabloya vukufiyet kesbetmek öyle kolay değildi." dedi.

"Darbe girişimiyle ordudan kaynaklanan engelleme çabalarının sebebi ortaya çıktı"

Bu safhaya geldiklerinde ise kelimenin tam anlamıyla dehşete kapıldıklarını, hemen kolları sıvadıklarını aktaran Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma hamlemizde savunma sanayimize özel bir yer verdik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi günün ihtiyaçlarına göre donatmaya yönelik güçlü bir savunma sanayi ekosistemi kurmak için harekete geçtik." diye konuştu.

Erdoğan, bilime, araştırma, geliştirmeye, üretime dayalı savunma sanayi projelerinin önemli bir kısmını himayelerine alıp süreçlerin hızla ilerlemesini temin ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Attığımız her adımda, dışarıda önümüzün kesilmeye çalışılmasını anlayabiliyorduk ama içeride maruz kaldığımız engellemelerin sebebini çözmekte doğrusu zorlanıyorduk. Her biri farklı ideolojik kimlik, siyasi üslup, teknik gerekçe içeren bu gayretlerin gerisindeki siluetin aslında aynı olduğunu zaman içinde yaşadığımız hadiseler bize tüm açıklığıyla gösterdi. Emniyet, yargı, darbe girişimiyle sivil bürokraside maruz kaldığımız sabotajların 15 Temmuz darbe girişimiyle de ordudan kaynaklanan engelleme çabalarının sebebi ortaya çıktı. Kamunun her alanında gerçekleştirdiğimiz, yakın tarihimizin en büyük tasfiyesi ve hukuk önünde halen süren hesaplaşma bir anlamda ülkemizin önündeki mayınları, taşları, dikenleri de temizlemiştir. Türkiye sınır ötesi harekatlarından bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında oyun kurucu konumunu güçlendirmesine kadar tüm önemli başarılarını bu temizliğin ardından hızlandırmış veya gerçekleştirmiştir. Elbette ortada gözüken kuklaların iplerini kimlerin ellerinde tuttuklarını, oyuncuların sahneye koyduğu senaryoların kimler tarafından yazıldığını gayet iyi biliyoruz. Emin olun bunlarla hesaplaşmamızı da kendi usulünce her fırsatta ve her zeminde yapıyoruz ve yapmayı sürdüreceğiz."

(Sürecek)