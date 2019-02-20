Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'daki Olay Hakkında Bilgi Aldı
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:19 Kaynak: İHA
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