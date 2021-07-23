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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor

23.07.2021 13:53

Geçtiğimiz haftadan bu yana sağanak yağışlarla boğuşan Rize'de vatandaşlar adeta felaketi yaşıyor. Sel bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor.

8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelana teslim olan Doğu Karadeniz'in Rize ve Artvin illerinde felaket yaşanıyor. Rize'deki şiddetli yağışlar nedeniyle şehir adeta göle dönerken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

KRİZ MERKEZİNDE İNCELEME YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'yi ziyaret etti. Kriz merkezinde inceleme yapacak olan Erdoğan'ın Cuma namazı sonrası Rizelilere sesleniyor.

AFAD TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor - Son Dakika


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