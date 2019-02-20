Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve Kimi CHP Milletvekilleri İstemiyor Diye Doğu Akdeniz'deki Petrol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve Kimi CHP Milletvekilleri İstemiyor Diye Doğu Akdeniz'deki Petrol...

34 dakika önce

- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Altındağ, Akdeniz, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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