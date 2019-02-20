Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve Kimi CHP Milletvekilleri İstemiyor Diye Doğu Akdeniz'deki Petrol...

- Altındağ
'da düzenlenen toplu açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin Akdeniz
'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP
'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz
'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."