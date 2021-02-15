Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve teröristlerce şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, tankçı er Adil Kabaklı, jandarma er Sedat Sorgun, jandarma er Süleyman Sungur, polis memuru Vedat Kaya, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, piyade er Müslüm Altıntaş, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, polis memuru Sedat Yabalak, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır ile vatandaşlar Muhammet Salih Kanca ve Aydın Köse'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.