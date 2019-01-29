Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörünün Temsilcileri ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün önde gelen temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, sinema sektörünün önde gelen temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde kabul etti.
Erdoğan ile görüşmede şu isimler hazır bulundu:
Birol GÜVEN(Yapımcı)
Şükrü AVŞAR(Yapımcı)
Timur SAVCI(Yapımcı)
Cemal OKAN(Yapımcı)
Muzaffer YILDIRIM(Yapımcı)
Şahan GÖKBAKAR(Oyuncu, Yapımcı)
Çağrı ÖZEREN(Yapımcı)
Yılmaz ERDOĞAN( Yönetmen
, Oyuncu, Yapımcı)
Necati AKPINAR (Yapımcı) Fatih
AKSOY(Yapımcı)
Mahsun KIRMIZIGÜL(Yönetmen, Oyuncu)
Kerem ÇATAY(Yapımcı)
Mehmet BOZDAĞ(Yapımcı- TEKDEN Film)
Serdar ÖĞRETİCİ(Yapımcı - ES Film)
Bülent İNAL(Oyuncu)
Burak ÖZÇİVİT(Oyuncu)
Oktay KAYNARCA(Oyuncu)
Ata DEMİRER(Oyuncu)
Tamer KARADAĞLI(Oyuncu)
Şoray UZUN(Oyuncu)
Demet AKBAĞ(Oyuncu)
Raci ŞAŞMAZ(Yapımcı)
Onur TAN(Yönetmen)
Bahadır ÖZDENER(Senarist, Yapımcı)
Elif DAĞDEVİREN(Yapımcı)
Şükrü Erol Avcı(Yapımcı) - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:44 Kaynak: DHA
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