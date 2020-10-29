Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

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