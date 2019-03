Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristleri Kazdıkları Çukurlara Gömdük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüklerini belirterek, "Devletin belediyelerinin imkanlarını altyapı için değil, çukur kazmak için kullandılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüklerini belirterek, "Devletin belediyelerinin imkanlarını altyapı için değil, çukur kazmak için kullandılar. Teröristlere verdikleri destekle insanlarımıza hayatı zehir ettiler. Biz ne yaptık, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük. İradelerini götürüp terör örgütüne teslim edenleri görevlerinden aldık. Kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hesap verebileceğini gösterdik. Bunların yerine kayyumları atadık" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka seslendi. Diyarbakır şarkıları ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "'Diyarbakır etrafında bağlar var, fitil işler yüreğimde yarem var, sen gidersen benim başka kimim var, isterim ki bir gün evvel gelesin'. Bu içtenlikle söylenen huzurun, kardeşliğin şehri Diyarbakır. Toprağında Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin yattığı Diyarbakır. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in gözde şehri Diyarbakır. Kudüs, Şam, Bağdat, Buhara'nın, Semerkant'ın kardeşi Diyarbakır. Sizleri gönülden selamlıyorum Diyarbakır. Diyarbakırlı kardeşlerimizin yürüdüğü yola kurban oluruz biz. Medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır. Bugün Diyarbakır bir başka güzel. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı inşallah sandıklarda da bu coşkuyu göreceğiz. Bunun için son bir yılda 4. defa Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Türkiye, Türkiye'de Diyarbakır'dır. Diyarbakır uzunca bir süre geri kalmışlık batağına itilmiştir. Maalesef Diyarbakır'ın başına bir de terör örgütü belası kara bulut gibi çökmüştür, Diyarbakır'ı terörden kurtardık, şehrin çehresinin nasıl değiştiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'a örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar devletin gönderdiği payı size harcadılar. Ama birileri halkın verdiği mesajı yanlış anladı. Ülkeye hizmet edecekleri yerde bir avuç marjinale iradelerini de terör örgütüne teslim ettiler. Devletin belediyeleri altyapı için değil, çukur kazmak için kullandılar. Teröristlere verdikleri destekle insanlarımıza hayatı zehir etti. Biz ne yaptık teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük. İradelerini götürüp terör örgütüne teslim edenleri görevlerinden aldık. Kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hesap verebileceğini gösterdik. Bunların yerine kayyumları atadık. Diyarbakır terör örgütü emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü yoksa adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kayyumların verdiği hizmetleri örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi, alamazsınız çünkü onların derdi hizmet değildir. Halka hizmet yerine ellerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarının kendilerine faydası yok ki şehre olsun. Şehrimizi tamamen örgütten kurtarmanın zamanı gelmiştir. Buna hazırsak 22 gün çok çalışacağız. Korkmak yok. Kork Allah'tan korkmayandan demiş büyüklerimiz. 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz" diye konuştu.



"Bodrumlarda teröristlere hesap veren değil, emanetinize sahip çıkıp size hizmet edecek belediye başkanları vaat ediyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, DBP'li Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ı kast ederek, bodrum katlarında terör örgütüne hesap veren değil, vatandaşa hizmet eden belediye başkanlarını Diyarbakır'a vaat ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Biz bodrum katlarda teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan belediye başkanları değil, emanetinize hizmet edecek belediye başkanları vaat ediyoruz. Diyarbakır bu şehrin kaynaklarını çukura, hendeğe gömen değil, yatırıma dönüştüren ehil belediye başkanları ile yönetilmeyi hak ediyor. 31 Mart'ta şehrimize sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta irademize sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta tevazu ve samimiyetle memleket işi gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta gönül belediyeciliği diyor muyuz? Büyükşehir ve ilçelerde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" şeklinde konuştu.



"17 yılda Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda Diyarbakır'a 41 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Kardeşlerim Türkiye'nin tüm şehirleri gibi Diyarbakır'ın da bir geri kalmışlık meselesi vardı. 17 yıldır gece gündüz çalışarak geçmişte eşi benzeri görülmemiş hizmetler yaptık. Bugüne kadar Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Laf değil, bunları bay Kemal anlamaz, HDP'liler anlamaz, bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler Kandil'e. Biz ise milletin bu parasını Diyarbakır'a hizmet için kullanıyoruz" dedi.



"HDP'nin hizmet gibi bir derdi yok"



HDP belediyelerinin hizmet gibi bir dertlerinin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların derdinin çukur olduğunu söyledi. Erdoğan, "HDP'nin hizmet gibi bir derdi yok. Onlar sadece bodrum katlarında maalesef dayakla insanları tedavi ediyorlar. 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunların derdi çukur, bunların derdi çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa bunları biz yaptık. Kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkanı yaptık. Sur'da 638 hasarlı eseri tespit edip hasarını gidermek için çalışma yaptık. Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak duruma getirdiler. Osmanlı eseri olan bu eserlerin hepsini yeniden yaptık, yapıyoruz. Sur'un etrafına 360 derecelik taşıt yolu ve turistik tur güzergahını tamamladık. 3 bin 686 dükkanın cephe yenilenmesini yaptık. Restorasyonlarını yaptığımız ancak çukur eyleminde zarar gören eserleri yeniden restore ederek hizmete açtık. Kurşunlu Camii'nin de dahil olduğu 12 tarihi caminin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Terör olaylarında zarar gören vatandaşlarımıza 120 milyon destek verdik ve yaralarını sardık. 1500 tarihi evi yeniden canlandırıyoruz. TOKİ ile 16 bin 847 konut projesine başladık. Ulaşımda 44 kilometre olan Diyarbakır'ın bölünmüş yoluna 380 kilometre daha ilave ettik" diye konuştu.



"HDP ile CHP zihniyeti aynı"



Erdoğan, HDP ile CHP zihniyetinin aynı olduğunu her iki zihniyetin de yıkmak için gayret ettiğini söyledi. Erdoğan, "Mardin'deydim konuşmamı yaptım, akşam baktım HDP'nin eş başkanı var konuşmasında diyor ki 'Erdoğan Mardin'e hızlı tren getirecekmiş. Mardin'e hızlı trene ne gerek var diyor.' Bunların CHP zihniyeti ile hiçbir farkı yok. CHP ne demişti birinci köprü, ikinci köprü, üçüncü köprüye ne ihtiyaç var. Bunlar yapmak için değil yıkmak için varlar. Diyarbakır için hızlı tren için ne işi var derlerse şaşmayın. Onlar isteseler de istemeseler de biz yaparız. Kardeşlerim GAP'ın en önemli olan Diyarbakır'ı sulama projeleri ile ihya ettik. Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak da bilinen Silvan Barajı maliyeti 1.5 katrilyon olan Silvan Barajı ile 2 milyon üzerinde arazi sulanacak. Önümüzdeki yıl su tutulacak. GAP'ın önemli unsurlarından olan Silvan Barajı'ndan alınacak suyu Mardin'e kadar aktaracak Silvan tünelinin temelini bugünlerde atıyoruz. Böylece barajda su tutulunca tünellerimiz hazır olacak Diyarbakır ve Mardin'e hayırlı olsun. 17 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 4,5 katrilyonluk tarımsal destek verdik. Yatırımcılarımıza 4,6 katrilyon tutarında destek verdik" şeklinde konuştu.



"Tarih Diyarbakır'ın tek ihtiyacı BTÖ gölgesinin bu şehrin üzerinden kalkmasıdır"



Diyarbakır'ın ihtiyacı olan tek şeyin BTÖ gölgesinin bu şehrin üzerinden kalkması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Kardeşlerim Diyarbakır'ın tek ihtiyacı BTÖ gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur. BTÖ'nün Kürtlerin veya bölgenin her hangi bir kesimin hakkını savunma derdi olmamıştır. Bunlar kendi sapkın ideolojileri uğruna Kürtleri kullanmıştır. Bunlara bir cevap verelim. Diyarbakır'da soruyorum. Türkiye'nin Kürdistan diye bir bölgesi var mı? Bunu söyleyen Kürt de değil ve Kürdistan'da diyor HDP alacak, batıda da Ak Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyor. Bunlara öyle bir tokat vuralım ki sandıkta neye uğradıklarını şaşırsınlar. Biz 780 bin kilometrekareyle Türkiye'yiz, Türkiye. Bunlar bu milleti parçalamak için var, ne diyor; biz sırtımızı YPG-PKK'ya dayadık, diyor. Bende diyorum ki biz sırtımızı Diyarbakırlı kardeşlerimize ve Allah'a dayadık, diyorum. Bizim arkamızda terör örgütü yok millet var millet. Bunlarda zillet var. Bunlar ülkemizde ve bölgemizde birilerinin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmışlardır. Biz Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da, Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü Kandil'de de gömeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. 13-14 yaşındaki kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Çocukları dağa götürülen anneler oturma eylemi yapmadı mı onların haklarını sormayacak mıyız? Biz Kürtlerin ne ırak ne Suriye'de emperyalistlerin oyununa alet olmaması için mücadele ediyoruz. Bu oyunu bozuyoruz. Bu seçim Kürt kardeşlerimiz için bir beka meselesidir"



Akşene, CHP ve SP'ye tepki



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Meral Akşener, SP ve CHP'nin HDP ile kol kola olduğunu belirterek bu duruma tepki gösterdi. Erdoğan, "Milliyetçiyim diye geçinen Meral Hanım, SP, CHP bunlarla beraber değil mi? Gelin bunların topuna bir ders verelim sandıkta. Hak ve özgürlük diyorlar AK parti döneminde kazanılan hak ve özgürlükler hiçbir dönemde oldu mu? Bu ülkede Kürtlerin hukukunu koruyan risk alan devrim yapan biz olduk. Bizim için insan sıfatıyla dünyaya gelen herkes aynı kıymette. Ayrım yapmadık yapmayacağız. Aynı güzellikleri paylaştığımız aynı sıkıntıları çektiğimiz herkes bu ülkenin eşit vatandaşıdır" diye konuştu.



Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak vurgusu



Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır mitinginde tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet vurgusu yaptı. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tek millet. Bu ülkede yaşayan herkes Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Tek bayrak. Bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ortak mücadelesini temsil ediyor. Çanakkale'de, terörle mücadelede 81 vilayetten evlatlarımızı kardeşlerimizi görürsünüz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak üstünde ölen varsa vatandır. Tek vatan. 780 bin kilometrenin her bir karışı bizim vatanımızdır. Kimsenin buna el sürmesine izin vermeyiz. Tek devlet. Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok, kendine başka devlet arayan istediği yere gitsin. Ama nerede bir Kürt, Arap diğer kökenlerde başı sıkışan biri varsa gediği yer Türkiye'dir. Biz buyuz. Öyleyse 31 Marta hazır mıyız? Mazlum ve mağdurların yegane sığınağı bu topraklardır. Bu bölgenin tek gerçek devleti Türkiye'dir". - DİYARBAKIR

