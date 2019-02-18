Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Bayrağı Motifiyle Dokunan Bir Halıya Düğüm Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Bayrağı Motifiyle Dokunan Bir Halıya Düğüm Attı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Isparta'da 2002 yılına kadar 92 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunu 16 yılda 121 kilometre ilaveyle 213 kilometreye çıkarttıklarını belirtti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting öncesinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği illerin bulunduğu haritada Isparta'yı da işaretledi.

Erdoğan, miting sonrasında, alanın girişinde Türk bayrağı motifiyle dokunan bir halıya düğüm attı. Bu halının tamamlandıktan sonra satılacağı ve gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı öğrenildi.

Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile donatılan meydandaki vatandaşlara fıskiyeyle gül suyu serpildi.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan ve "Mazlumların gür sesi, güller diyarına hoşgeldiniz" ve "Vatan sevdası mı dedin? Kördüğüm gibi. Hizmet aşkı mı dedin? İlk günkü gibi" yazan pankatlar asıldı.

Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da birer konuşma yaptı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Isparta milletvekilleri de katıldı.

Mitingin ardından Erdoğan'a, Güneykent Belediyesince ilçeyi ziyaret eden 23 bin kişinin 80 bin ilmek atarak dokuduğu bir Türk Bayrağı armağan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Isparta Valiliğini de ziyaret etti.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Isparta, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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