Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

1 saat önce

Anıtkabir bahçesindeki toplanan halk Alınan güvenlik önlemleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması Saygı duruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi...

Anıtkabir bahçesindeki toplanan halk

Alınan güvenlik önlemleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması

Saygı duruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ve yazdığı mesajı okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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