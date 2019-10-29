Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir bahçesindeki toplanan halk

Alınan güvenlik önlemleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması

Saygı duruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ve yazdığı mesajı okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.