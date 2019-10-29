Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
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Anıtkabir bahçesindeki toplanan halk Alınan güvenlik önlemleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması Saygı duruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi...
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Anıtkabir bahçesindeki toplanan halk
Alınan güvenlik önlemleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması
Saygı duruşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ve yazdığı mesajı okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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