Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle 6 yıl 8 ya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mert Yaşar'ın yargılanmasına başlandı. Sanık savunması esnasında gözyaşlarını tutamayarak olayın mağdurunun kendisi olduğunu söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mert Yaşar hakim karşısına çıktı.

"Paylaşım farklı yerlere çekildi"

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mert Yaşar ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunması sorulan sanık Mert Yaşar, fikir beyan etme hakkını kullandığını belirterek, "Yapılan tutuklama benim kariyerime zarar verdi. Geçmişte akademisyen olarak çalıştım. Çocuk, kadın ve engelli hakları üzerine çalışmalarım mevcuttur. Ben hiçbir aşamada cinsiyetçi ve ahlaka aykırı bir söz kullanmadım. Ben kadınları aşağılayan söylemlere tepki olarak Twitter hesabımdan paylaşımı yaptım. Paylaşımımda Cumhurbaşkanına hakaret bulunmamaktadır. Paylaşım dil bilgisi açısından sorunludur bu sebeple farklı yere çekilmiştir" dedi.

Sanık savunması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı

Savunmasının devamında ağlayarak yaşanan olayların yalnızca kendisi ve ailesini mağdur ettiğini söyleyen Yaşar, "Ailemle birlikte hedef gösterildim. Tehdit mektupları aldım. Dava konusu olayın asıl mağduru benim. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığını ancak bu suçu işlemediğini söyleyerek "Cumhurbaşkanı eylemin mağduru değildir. Bu paylaşımdaki sözlerin muhatabı Özlem Zengin'dir. Müvekkilim analoji kullanmıştır. Bu sözleri rahatsız edici, ağır eleştiri içerse bile suç oluşturmaz. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı avukatı ise müvekkilinin kabinenin başında olduğunu bu nedenle paylaşımlarla doğrudan Cumhurbaşkanı'nın da hedef alındığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görmesi ihtimaline dayanarak davaya katılan olarak kabulüne karar verdi. Mahkeme, müşteki Özlem Zengin'in beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti. Öte yandan, Yaşar, tensip zaptı ile tahliye edilmişti. - İSTANBUL