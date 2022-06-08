Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerde açılım sürecinde olduklarını dile getirerek Türk iş adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Maduro ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten dolayı Venezuela halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye şükranlarını sunan Maduro, "En zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, salgın zamanında Türkiye her zaman oradaydı, bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, bütün gereken her şeyi, sağlık için salgını aşmak için seferber etti. Bunu birlikte başardık." dedi.

Maduro, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021'in "güç yıllar" olduğunu ve Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destekle o dönemde dostluğun en önemli unsurunu bir kez daha sergilediğini ifade etti.

Ülkesinin toparlanma süreci içerisinde olduğunu dile getiren Maduro, Venezuela'nın ekonomik istikrara doğru ilerlemeye başladığını kaydetti.

Maduro, Venezuela'nın yaptırımlara ve salgına rağmen gösterdiği direnişle yeniden doğduğunu, ülke ekonomisinin ve ticaretinin büyüdüğünü kaydetti.

Türk iş insanlarına seslenen Maduro, "Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Turizm, madencilik, endüstri, lojistik için gelsinler yine bankacılık alanı için, petrol için, gaz için, altın için, kömür için Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. İşte o an bu an. Sizlere garantisini verebilirim. Yasal zeminimiz hazır. Bütün ekonomik, politik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu bizim için artık bir açılım süreci. İki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz." diye konuştu.

İstanbul ile Karakas arasında karşılıklı uçuşlar olduğunu ve bu uçuşların artacağını dile getiren Maduro, Venezuelalıların Türkiye'ye ilgi duyduğunu ve Türk tarihine ilişkin büyük bir sevgi taşıdığını ifade etti.

Türkiye ile Venezuela arasında çok geniş iş birliği alanı olduğuna işaret eden Maduro, iki ülkenin 54 iş birliği anlaşması üzerinde görüştüğünü bugünkü görüşmede de turizm, tarım ve bankacılık alanında üç önemli anlaşmanın imzalandığını sözlerine ekledi.

(Bitti)