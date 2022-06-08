Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

08.06.2022 17:15

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerde açılım sürecinde olduklarını dile getirerek Türk iş adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerde açılım sürecinde olduklarını dile getirerek Türk iş adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Maduro ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten dolayı Venezuela halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye şükranlarını sunan Maduro, "En zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, salgın zamanında Türkiye her zaman oradaydı, bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, bütün gereken her şeyi, sağlık için salgını aşmak için seferber etti. Bunu birlikte başardık." dedi.

Maduro, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021'in "güç yıllar" olduğunu ve Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destekle o dönemde dostluğun en önemli unsurunu bir kez daha sergilediğini ifade etti.

Ülkesinin toparlanma süreci içerisinde olduğunu dile getiren Maduro, Venezuela'nın ekonomik istikrara doğru ilerlemeye başladığını kaydetti.

Maduro, Venezuela'nın yaptırımlara ve salgına rağmen gösterdiği direnişle yeniden doğduğunu, ülke ekonomisinin ve ticaretinin büyüdüğünü kaydetti.

Türk iş insanlarına seslenen Maduro, "Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Turizm, madencilik, endüstri, lojistik için gelsinler yine bankacılık alanı için, petrol için, gaz için, altın için, kömür için Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. İşte o an bu an. Sizlere garantisini verebilirim. Yasal zeminimiz hazır. Bütün ekonomik, politik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu bizim için artık bir açılım süreci. İki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz." diye konuştu.

İstanbul ile Karakas arasında karşılıklı uçuşlar olduğunu ve bu uçuşların artacağını dile getiren Maduro, Venezuelalıların Türkiye'ye ilgi duyduğunu ve Türk tarihine ilişkin büyük bir sevgi taşıdığını ifade etti.

Türkiye ile Venezuela arasında çok geniş iş birliği alanı olduğuna işaret eden Maduro, iki ülkenin 54 iş birliği anlaşması üzerinde görüştüğünü bugünkü görüşmede de turizm, tarım ve bankacılık alanında üç önemli anlaşmanın imzalandığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

YORUMLAR
500
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro onuruna yemek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro onuruna yemek verdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
22:17 Ödevini yapmayan 5 yaşındaki çocuğun elini ayağını bağlayan aile, 40 derecelik sıcaklıkta çocuğu ölüme terk etti
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 22:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement