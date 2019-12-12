Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Altındağ standını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Altındağ standını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Altındağ standını ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında Altındağlı kadınların açtığı standı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Altındağ standını ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında Altındağlı kadınların açtığı standı ziyaret etti.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen uluslararası "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında stant açan Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, gümüş, keçe, deri ve halı ürünlerini sergiledi. Standı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında eşlik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.


Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri bünyesinde çalışmalarını yürüten Gümüş Atölyesi, Keçe Atölyesi, Deri Atölyesi ve Halı Atölyesi çalışanları, kendi el emeklerini görücüye çıkardı. Altındağlı kadınların el emeği eserleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altındağlı kadınların el emeklerine değer vermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri 24 mahallede faaliyet gösteren, yaklaşık 50 bin üye sayısı olan kocaman ve sevgi dolu bir aile. Kadınların burada edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürmeleri, kendilerini geliştirmeleri, kazandıkları özgüveni topluma ve ailelerine yansıtmalarını çok önemsiyorum. Altındağlı kadınların başarısını artık herkes biliyor. Bugün de burada becerilerini gözler önüne sererek Altındağımızı en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret ederek Altındağlı kadınlarımızın el emeklerini takdir eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim. AK Parti'nin kadınları yücelten ve geliştiren politikasını Altındağ'da en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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